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Криминал

Пензячка поверила мастеру по установке мебели и потеряла 7 млн

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65-летняя жительница Пензы захотела помочь 35-летнему бизнесмену и потеряла несколько миллионов рублей.

Согласно материалам дела, в октябре прошлого года горожанке потребовалось установить кухонную мебель. Она наняла мастера. Мужчина и заказчица нашли общий язык, и он рассказал, что хочет развивать свой бизнес по продаже и ремонту кухонь, однако для этого требуются деньги.

Пензячка захотела помочь, ее соблазнила и обещанная будущая прибыль от бизнеса. За год втершийся в доверие мастер выманил больше 7 млн рублей.

Деньги он потратил не на развитие своего дела, а на погашение долгов, которые образовались в результате проигранных ставок на спорт, сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

Горожанка, осознав, что связалась с мошенником, обратилась в полицию. Мужчину задержали, он признался в содеянном.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Источник — фото, видео областного УМВД
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