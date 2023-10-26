Житель Тамалинского района выместил злость на машине соседа

26.10.2023 | 14:29

Правоохранители в Тамалинском районе разбирались в конфликте двух соседей. Инцидент произошел в селе Калиновка.

64-летний местный житель обнаружил, что его автомобиль кто-то повредил. Пенсионер обратился в полицию.

Правоохранители вскоре установили, что к преступлению причастен 40-летний сосед пострадавшего. Они побеседовали с мужчиной, тот во всем сознался.

Сельчанин рассказал, что с соседом давно в ссоре. Конфликт разгорелся из-за долга. Злость постепенно накапливалась и достигла пика, когда старший из мужчин вновь заявил, что пока не может отдать сумму.

«Мужчина металлическим предметом повредил четыре покрышки автомобиля, чем причинил заявителю материальный ущерб в размере более 5 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские возбудили уголовное дело. В отношении хулигана избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.