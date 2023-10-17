Иностранец поплатился свободой за попытку дать взятку полицейскому

17.10.2023 | 08:08

В Пензенском районе 31-летний иностранец оказался на скамье подсудимых за попытку подкупить стража порядка.

Вечером 21 июня в купе поезда при проверке документов сотрудники полиции установили, что гражданин иностранного государства нарушил режим пребывания в России.

«Желая избежать привлечения к административной ответственности, мужчина попытался передать заместителю командира отдельной роты патрульно-постовой службы Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте взятку в размере 30 тысяч рублей», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Полицейский отказался от денег, а нарушивший закон мужчина пошел под суд. Ему назначили наказание в виде 9 месяцев колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.