В Пензе задержали дроп-курьера, забравшего 100 тысяч у пенсионерки

В Пензе дроп-курьер ответит за то, что обманул 85-летнюю жительницу Октябрьского района. Он забрал ее сбережения и перевел мошенникам.
27 сентября пенсионерка приняла звонок от неизвестной, притворившейся ее родственницей. Она сказала, что стала виновницей ДТП, в котором пострадала девушка, и, чтобы избежать наказания, нужны деньги.
Через некоторое время приехал курьер, и пензячка отдала ему 100 тысяч рублей. Только потом она поняла, что обманута, и обратилась в полицию. Сотрудники записали приметы и нашли подозреваемого - им оказался 19-летний житель Чувашии.
Молодой человек во всем признался и раскаялся. Выяснилось, что он причастен к нескольким аналогичным преступлениям.
«Просматривал интернет в поисках работы, наткнулся на объявление о наборе курьеров с большим заработком», - рассказал гость города.
Работодатель объяснил обязанности: ездить по городу, забирать у людей деньги и переводить их на счет через банкомат.
«Работа показалась мне несложной, но странной, однако я решил попробовать себя в этом, так как нужны были деньги», - отметил молодой человек.
Парень делал все по инструкциям и получал свой процент.
«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщил в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Курьеру грозит до 5 лет лишения свободы. Остальных преступников ищут.
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