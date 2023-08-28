Житель Перми приехал в Пензу, чтобы обокрасть магазин

В Пензе ранее судимый 35-летний житель Перми ответит за кражу электронной техники из магазина. Он смог вынести четыре колонки, материнскую плату и флеш-карту, но попал на камеру видеонаблюдения.
Пропажу на сумму более 42 000 рублей обнаружили сотрудники магазина при проведении инвентаризации товара, они вызвали полицейских. Те приехали на место, опросили очевидцев и просмотрели записи с камер.
Мужчину нашли. Он во всем признался и рассказал, что уже занимался подобным, путешествуя по разным городам. Украденное житель Перми сдавал в комиссионные магазины, а деньги тратил на личные нужды.
На гражданина завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Мужчине избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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