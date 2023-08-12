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Криминал

Кулаком в живот: пензенец получил срок за нападение на полицейского

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39-летний житель Пензенского района хотел избежать административного наказания, а в итоге получил уголовное. Мужчина ударил полицейского, когда тот пытался отвести его в опорный пункт.

Вечером 3 июня пьяный сельчанин и его приятель гуляли по Засечному и вызывающе вели себя. Это заметил участковый. Он подошел к мужчинам и потребовал проследовать с ним для составления протоколов.

В этот момент один из приятелей сорвался с места и попытался скрыться. Страж порядка быстро догнал беглеца, но тот начал отбиваться и больно ударил полицейского кулаком в живот, а локтем - в шею.

После этого на дебошира завели уголовное дело. Он сознался в содеянном и раскаялся.

Суд принял во внимание, что у сельчанина растет несовершеннолетний ребенок. В итоге его его приговорили к 1 году лишения свободы условно с 2-летним испытательным сроком, сообщили в Пензенском районном суде.

Это не первый случай, когда нетрезвые граждане оказывают физическое сопротивление при задержании.

Так, 42-летний житель Бекова схватил сержанта полиции за воротник куртки, повалил на землю и руками разорвал на нем форменные брюки, а затем пнул и ударил по голове. Агрессора оштрафовали на 15 000 рублей.

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