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Криминал

Юные пензенцы рискнули свободой ради шоколада

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Двое пензенцев могут лишиться свободы за кражу шоколада из продуктового магазина. Приятели вынесли плитки, минуя кассу, но не учли, что воровство зафиксировала камера.

Директор торговой точки обратился в полицию и уточнил, что шоколада вынесли на 2 000 рублей.

«Приехавшие на место происшествия полицейские изъяли видеозаписи, при просмотре которых было видно, как граждане берут с прилавка несколько плиток шоколада и складывают их под одежду, после чего покидают помещение, не оплатив товары на кассе», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Олег Куркин.

Молодых людей нашли. Ими оказались пензенцы 18 и 20 лет. Они признались в содеянном.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Теперь любителям сладкого грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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