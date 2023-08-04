Бродяга обворовал спящего пензенца и попался, отпраздновав кражу

04.08.2023 | 12:55

21-летний житель Пензы не сумел дойти до квартиры и уснул прямо на лестнице пятиэтажки на улице Чехова. А утром, открыв глаза и придя в себя, он понял, что лишился всех ценностей.

У него пропала сумка, где лежали документы, наручные часы, мобильный телефон, банковские карты и портмоне с 16 тысячами рублей.

Молодой человек подал заявление о краже в полицию. Выяснилось, что с одной из украденных карт прошло списание более 1 000 рублей. Этими деньгами был оплачен счет в одном из пензенских баров.

После этого полицейским не составило труда найти подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни.

«Он сознался и пояснил, что оплатил чужой картой спиртное в увеселительном заведении. Похищенное имущество было изъято. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.