Съеденные сосиски могут стоить жителю Пензенской области свободы

29-летний житель села Суворово Лунинского района может лишиться свободы из-за съеденных сосисок. Мужчина украл их из чужого холодильника.
Сельчанин пробрался в дом 50-летнего соседа через проем во фронтоне крыши. После визита незваного гостя хозяин недосчитался свиных ребер, печени, сала и сосисок и обратился в полицию. Похитителя продуктов быстро вычислили.
«Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что украденное употребил», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.
На сельчанина, уже судимого, завели уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее в Пензенском районе голодный мужчина съел украденное животное.
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