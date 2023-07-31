Съеденные сосиски могут стоить жителю Пензенской области свободы

31.07.2023 | 22:00

29-летний житель села Суворово Лунинского района может лишиться свободы из-за съеденных сосисок. Мужчина украл их из чужого холодильника.

Сельчанин пробрался в дом 50-летнего соседа через проем во фронтоне крыши. После визита незваного гостя хозяин недосчитался свиных ребер, печени, сала и сосисок и обратился в полицию. Похитителя продуктов быстро вычислили.

«Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что украденное употребил», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

На сельчанина, уже судимого, завели уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее в Пензенском районе голодный мужчина съел украденное животное.