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Криминал

В Нижнем Ломове на участкового напала женщина с костылем

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31-летняя жительница Нижнего Ломова получила условный срок за нападение с костылем на полицейского. Женщина, инвалид II группы, ранее уже дважды была судима за оскорбление представителей власти.

Вечером 14 ноября 2022 года горожанка выпивала с подругой во дворе многоэтажки. Опьянев, она решила привлечь к себе внимание соседей, громко матерясь и размахивая руками. И это ей удалось - жильцы вызвали участкового.

Прибывший на место полицейский потребовал проследовать с ним в отделение, но в планы женщины это не входило. Она замахнулась на участкового костылем и стала угрожать, а затем больно ударила в левое плечо и сорвала погон с формы.

В результате горожанка оказалась на скамье подсудимых. Ее признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти.

Женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, сообщили в Нижнеломовском районном суде.

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