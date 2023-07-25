Житель села Башмаково угнал машину и попал в ДТП

25.07.2023 | 12:05

Желание прокатиться на чужой «Ладе-Гранте» может стоить свободы 27-летнему жителю поселка Башмаково.

В ночь с 10 на 11 июля сельчанин похитил отечественную легковушку с территории санатория в Пензенском районе и уехал. 31-летний хозяин автомобиля, заметив пропажу, обратился в полицию.

«Транспортное средство было обнаружено сотрудниками Госавтоинспекции на улице Локомотивной в городе Пензе после совершения ДТП. После непродолжительных поисков оперативникам удалось разыскать подозреваемого», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сельчанина доставили в полицию, где он признался в содеянном. По факту угона возбудили уголовное дело.

После экспертиз машину вернут владельцу. А жителю села Башмаково, кстати ранее уже судимому, теперь грозит до 5 лет лишения свободы.