Кузнечанин до смерти избил приятеля во время разборок

07.07.2023 | 09:20

36-летнего кузнечанина признали виновным в смерти его 43-летнего приятеля.

25 июня 2022 года мужчины поругались в процессе совместного распития спиртного и договорились встретиться на следующий день около одного из магазинов города, чтобы выяснить отношения на кулаках.

По словам младшего из них, оппонент попытался первым ударить его и достал нож. Он не растерялся и стукнул того рукой по голове и еще раз - по телу. На том якобы и разошлись.

На следующий день 43-летний мужчина умер в больнице от сочетанной травмы с повреждением внутренних органов и переломами ребер.

«Злоумышленник в ходе следствия и судебного разбирательства содержался под стражей. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи, несколько эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, кузнечанину назначили наказание в виде 8 лет, 6 месяцев и 10 дней с отбыванием срока в колонии строгого режима.