В Кузнецке иностранца обвиняют в двойном покушении на дачу взятки

04.07.2023 | 13:37

В Кузнецке 52-летнего иностранца обвиняют в покушении на дачу двух взяток.

По данным следствия, вечером 31 мая этого года инспектор ДПС остановил машину, водитель которой выехал на встречку, нарушив правила.

В патрульном автомобиле мужчина попросил за вознаграждение не привлекать его к административной ответственности, но сотрудник ГИБДД отказался и сообщил в дежурную часть о коррупционном преступлении.

Водитель так и не осознал противоправности своих намерений и, когда на место прибыл старший следователь, решил предложить денег и ему.

«Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, он попытался передать взятку в размере 15 тысяч рублей за непроведение процессуальной проверки по сообщению о покушении на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

Довести свой преступный умысел до конца он не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку старший следователь от получения взятки отказался, противоправные действия взяткодателя пресечены сотрудниками правоохранительных органов», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено в суд.