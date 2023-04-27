Закрыл в холодильнике: пензенца наказали за истязание сына

27.04.2023 | 10:23

30-летнего жителя Пензенской области осудили за истязание гражданской жены и сына.

Мужчина неоднократно избивал малолетнего ребенка ремнем, руками, ногами, нанося ему ссадины.

«Гнев отца вызывали неприготовленное домашнее задание, неудовлетворительные оценки, непослушание. Однажды он закрыл сына в выключенном холодильнике. Мама мальчика с ними не проживала. Тревогу забили педагоги, которые и обратились в полицию», - рассказала пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

Пензенец был жесток и с сожительницей, которую регулярно избивал.

На суде мужчина не признал свою вину, заявив, что свидетели его оговаривают.

«При назначении наказания было учтено, что гражданин страдает психическим расстройством, не исключающим вменяемости; он был неоднократно судим, в том числе и за совершение умышленного тяжкого преступления, поэтому в его действиях признан особо опасный рецидив преступлений», - добавила Наталья Яшина.

В итоге истязателя приговорили к четырем годам колонии строгого режима и обязали выплатить сыну компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

Не согласившись с решением, осужденный подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.