Закрыл в холодильнике: пензенца наказали за истязание сына

30-летнего жителя Пензенской области осудили за истязание гражданской жены и сына.
Мужчина неоднократно избивал малолетнего ребенка ремнем, руками, ногами, нанося ему ссадины.
«Гнев отца вызывали неприготовленное домашнее задание, неудовлетворительные оценки, непослушание. Однажды он закрыл сына в выключенном холодильнике. Мама мальчика с ними не проживала. Тревогу забили педагоги, которые и обратились в полицию», - рассказала пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.
Пензенец был жесток и с сожительницей, которую регулярно избивал.
На суде мужчина не признал свою вину, заявив, что свидетели его оговаривают.
«При назначении наказания было учтено, что гражданин страдает психическим расстройством, не исключающим вменяемости; он был неоднократно судим, в том числе и за совершение умышленного тяжкого преступления, поэтому в его действиях признан особо опасный рецидив преступлений», - добавила Наталья Яшина.
В итоге истязателя приговорили к четырем годам колонии строгого режима и обязали выплатить сыну компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.
Не согласившись с решением, осужденный подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения.
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