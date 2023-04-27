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Криминал

В Каменке мужчина распустил руки и умер от ударов бутылкой по голове

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44-летнего жителя Каменки обвиняют в смерти его знакомого. Трагедия произошла во время застолья в квартире 24 января.

Горожанин пришел навестить 60-летнего товарища. Тот накрыл стол, выставил спиртное. В какой-то момент гость ощутил несильный удар по спине и шее. Повернувшись, он увидел хозяина и, схватив бутылку, два раза ударил ею по голове обидчика.

После этого мужчина покинул квартиру. Вернулся он утром на следующий день и обнаружил, что товарищ мертв.

«Он обратился за помощью к родственнику, который вызвал скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали смерть мужчины. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученной травмы головы», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кроме того, злоумышленник избил двух знакомых, с которыми распивал спиртное 23 января.

«В ходе возникшего конфликта женщину он ударил мобильным телефоном по голове, мужчину - рукой по лицу», - добавила Татьяна Махницкая.

Ранее жителя Каменки уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека и угрозу убийством.

Горожанину предъявили обвинения по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев при наличии судимости за совершение преступления с применением насилия). Его заключили под стражу.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, его передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

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