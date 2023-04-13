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Криминал

В Пензе экс-начальника колонии наказали за смерть заключенного

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В Пензе бывшего начальника исправительной колонии наказали за смерть заключенного.

Помимо прочего, руководитель отвечал за охрану труда в учреждении. В апреле 2022 года на общем собрании сотрудников он устно распорядился отремонтировать корпуса колонии, в том числе неэксплуатируемое здание учебно-производственного швейного участка.

Работы должны были проводиться на высоте, но соответствующее обучение заключенных, которые их выполняли, не провели, средствами индивидуальной защиты не обеспечили.

В результате 19 мая один из осужденных, трудясь на высоте 4,77 метра, во время демонтажа кровли упал с крыши на пол. От полученных травм мужчина скончался.

Начальник колонии признал свою вину, написал рапорт об увольнении. Суд учел его раскаяние, наличие малолетнего ребенка и медалей, помощь в организации похорон и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

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