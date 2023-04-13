В Пензе экс-начальника колонии наказали за смерть заключенного

13.04.2023 | 17:15

В Пензе бывшего начальника исправительной колонии наказали за смерть заключенного.

Помимо прочего, руководитель отвечал за охрану труда в учреждении. В апреле 2022 года на общем собрании сотрудников он устно распорядился отремонтировать корпуса колонии, в том числе неэксплуатируемое здание учебно-производственного швейного участка.

Работы должны были проводиться на высоте, но соответствующее обучение заключенных, которые их выполняли, не провели, средствами индивидуальной защиты не обеспечили.

В результате 19 мая один из осужденных, трудясь на высоте 4,77 метра, во время демонтажа кровли упал с крыши на пол. От полученных травм мужчина скончался.

Начальник колонии признал свою вину, написал рапорт об увольнении. Суд учел его раскаяние, наличие малолетнего ребенка и медалей, помощь в организации похорон и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.