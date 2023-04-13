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Криминал

В Каменском районе пожилой мужчина в пылу ссоры зарезал гостью

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Суд вынес приговор 59-летнему жителю Каменского района, признав его виновном в убийстве.

Вечером 6 июня 2022 года к пожилому мужчине пришла 53-летняя знакомая. Оба выпили, а затем между ними разгорелась ссора.

Хозяин дома схватил нож и больше десяти раз ударил им гостью, а затем пошел спать.

Проснувшись, он обнаружил, что женщина не подает признаков жизни. Как впоследствии установила экспертиза, жертва агрессора скончалась от ранений с массивной кровопотерей.

Владелец жилья позвонил в полицию и рассказал, что в его доме находится женщина с телесными повреждениями.

«Испугавшись привлечения к уголовной ответственности, прибывшим полицейским он пояснил, что не знает, кто причастен к причинению смерти его знакомой. Впоследствии мужчина признался в убийстве», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Убийцу приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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