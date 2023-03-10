В Пензенской области сотрудники полиции пошли под суд

Каменский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий и сбыте наркотических средств.
В августе 2021 года транспортные полицейские инсценировали распространение местным жителем значительного количества марихуаны. В результате мужчину незаконно привлекли к уголовной ответственности.
Суд приговорил одного из виновных к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.
Второму подсудимому назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Однако отбывать его он будет лишь тогда, когда его ребенку исполнится 14 лет.
«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенской транспортной прокуратуры.
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