В Пензенской области сотрудники полиции пошли под суд

10.03.2023 | 08:33

Каменский городской суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий и сбыте наркотических средств.

В августе 2021 года транспортные полицейские инсценировали распространение местным жителем значительного количества марихуаны. В результате мужчину незаконно привлекли к уголовной ответственности.

Суд приговорил одного из виновных к 3 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Второму подсудимому назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Однако отбывать его он будет лишь тогда, когда его ребенку исполнится 14 лет.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пензенской транспортной прокуратуры.