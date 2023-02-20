Молодая пензячка не пожалела денег, чтобы сберечь интимный архив

21-летняя жительница Пензы стала жертвой кибермошенников, взломавших ее страницу в социальной сети.
Девушка обратилась в полицию и рассказала, что ей написала незнакомка и заявила: у нее имеются фото и видео интимного характера с участием пензячки.
Неизвестная объяснила, что готова распространить архив среди друзей и знакомых девушки, но не сделает этого, если ей заплатят.
Пензячка сочла угрозу реальной, ведь в ее профиле в соцсети хранилась интимная переписка. В итоге она перевела мошенникам около 37 000 рублей на различные банковские счета.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ (шантаж).
«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
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