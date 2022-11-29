Житель Пензенской области сделал источником дохода могильные плиты

29.11.2022 | 14:53

52-летний житель поселка Затон Городищенского района оказался на скамье подсудимых за кладбищенские кражи.

Мужчина выбрал источником дохода нелегальный промысел черного металла. Добывал он его не на свалках или в промзонах, а на местном погосте, и сдавал скупщикам.

В начале августа сельчанин, ранее судимый за мелкую кражу, вернулся на криминальную тропинку и отправился по ней на добычу. Да не пешком, а на двухколесном транспорте, предвидя, что дело будет нелегким в буквальном смысле слова.

«Первый раз он похитил 9 плит общей массой 402,6 кг. Во второй раз - 1 плиту массой 44,74 кг. Сумма ущерба от его преступных действий превысила 9 тысяч рублей. Похищенное он вывез на велосипеде», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанин признал вину. Его приговорили к 250 часам обязательных работ. Кроме того, суд взыскал с виновного материальный ущерб в пользу родственников усопших, чьи могилы осквернил злоумышленник.

Приговор вступил в силу.