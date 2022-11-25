Криминал

Житель Пачелмы помирился с другом после избиения гвоздодером

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


50-летнему жителю Пачелмы удалось избежать уголовного наказания после нападения с гвоздодером на 40-летнего собутыльника.

В середине августа 2022 года мужчины вместе выпивали. В процессе общения старший стал упрекать младшего в том, что тот живет за счет жены, и предъявлять претензии по поводу татуировок.

Приятели вспылили, старший принес из сарая гвоздодер и ударил им оппонента по уху так, что тот упал на пол. Уже лежащему товарищу агрессор нанес еще один удар по голове.

Нанесенный здоровью вред впоследствии расценили как легкий и средней тяжести.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело, но во время следствия стороны помирились: злоумышленник извинился и компенсировал моральный вред, тем самым загладив свою вину.

В итоге дело было прекращено, сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте