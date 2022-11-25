Житель Пачелмы помирился с другом после избиения гвоздодером

25.11.2022 | 14:47

50-летнему жителю Пачелмы удалось избежать уголовного наказания после нападения с гвоздодером на 40-летнего собутыльника.

В середине августа 2022 года мужчины вместе выпивали. В процессе общения старший стал упрекать младшего в том, что тот живет за счет жены, и предъявлять претензии по поводу татуировок.

Приятели вспылили, старший принес из сарая гвоздодер и ударил им оппонента по уху так, что тот упал на пол. Уже лежащему товарищу агрессор нанес еще один удар по голове.

Нанесенный здоровью вред впоследствии расценили как легкий и средней тяжести.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело, но во время следствия стороны помирились: злоумышленник извинился и компенсировал моральный вред, тем самым загладив свою вину.

В итоге дело было прекращено, сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.