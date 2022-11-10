В Кузнецком районе гостья оскорбила хозяев и лишилась жизни

10.11.2022 | 11:00

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Кузнецкого района, признав его виновным в убийстве.

Вечером 22 июля сельчанин у себя дома распивал спиртные напитки с сожительницей и 46-летней односельчанкой. Между женщинами разгорелась ссора, и хозяин дома встал на защиту своей.

Он несколько раз ударил гостью ладонью по шее и на руках вынес на улицу. Затем вернулся в помещение за ножом и 12 раз вонзил его в грудь лежавшей на земле женщины.

Убедившись, что его жертва не дышит, мужчина перенес тело в кусты на обочине дороги напротив своего дома. Утром его обнаружили случайные прохожие.

Злоумышленник признал вину и рассказал, что причиной конфликта стали оскорбления, которыми гостья осыпала и его самого, и его сожительницу. По его словам, она не утихала, даже когда он ударил ее и вынес из дома, поэтому он решил заставить женщину замолчать навечно.

Суд назначил убийце наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.