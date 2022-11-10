Мокшанец предложил наркотик подростку и поплатился

10.11.2022 | 09:16

В Мокшанском районе осудили местного жителя, предложившего наркотик своему несовершеннолетнему приятелю.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в июле этого года. Мокшанец употреблял запрещенные вещества у себя дома и звал присоединиться к нему знакомого подростка.

На суде сельчанин полностью признал свою вину и раскаялся в поступке.

«Суд, учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства, окончательно назначил наказание по данной статье в виде 5 лет лишения свободы условно», - сообщили в пресс-службе Мокшанского районного суда.

Мокшанцу назначили испытательный срок - 3 года. Он обязан не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специального государственного органа.