Житель Пензенской области преступил закон, пытаясь обмануть полицейских

07.11.2022 | 11:09

23-летний житель Спасского района может лишиться свободы за попытку переложить свою вину на несуществующего человека.

В ночь на 12 октября молодой человек за рулем ВАЗ-2110 нарушил правила дорожного движения и скрылся от инспекторов ГИБДД.

Автомобилист понимал, что сотрудники полиции найдут его, и придумал, как уйти от ответственности. Утром он направился в дежурную часть и подал заявление об угоне своей «десятки». При этом мужчина был письменно предупрежден об ответственности за ложный донос.

В дальнейшем было установлено, что сведения об угоне не соответствуют действительности. Злоумышленник написал явку с повинной и стал фигурантом уголовного дела.

«За заведомо ложный донос о совершении преступления предусмотрена уголовная ответственность до двух лет лишения свободы», - предупредила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.