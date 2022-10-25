В Кузнецке пьяный рецидивист хотел подкупить инспектора и пошел под суд

25.10.2022 | 12:20

38-летний житель Кузнецка, уже имеющий судимости за наркопреступления и неоднократную пьяную езду, вновь оказался на скамье подсудимых, на этот раз - за попытку дать взятку сотруднику полиции и за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В декабре 2021 года кузнечанин за езду в нетрезвом виде был приговорен к 200 часам обязательных работ и лишен водительских прав на два года.

Наказание не остановило мужчину.

2 февраля 2022 года он состоянии опьянения, не имея права управления транспортными средствами, сел за руль принадлежащего его супруге автомобиля марки Audi Q5 и поехал по улицам Кузнецка.

«Напротив городского отдела полиции его увидел сотрудник этого органа внутренних дел, достоверно знавший, что водитель лишен права управления транспортными средствами. Сотрудники полиции начали преследование правонарушителя и в центре Кузнецка заблокировали его транспортное средство служебным автомобилем. Злоумышленник был задержан, на место происшествия вызваны сотрудники ДПС. Они предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, от которого тот отказался, что юридически приравнивается к установлению состояния опьянения», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Кузнечанин решил откупиться и в патрульном автомобиле предложил старшему инспектору ДПС 25 000 рублей, чтобы тот не составлял протокол. Полицейский предупредил, что попытка дачи взятки должностному лицу - это уголовное преступление, однако это не остановило нарушителя.

Инспектор сообщил о происходящем в полицию, и в итоге кузнечанин вновь стал фигурантом уголовного дела.

Суд приговорил рецидивиста к 3 годам колонии особого режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года 6 месяцев.

Осужденный подал апелляционную жалобу.

«Судебной коллегией по уголовным делам приговор в части квалификации действий осужденного и назначенного наказания оставлен без изменения и вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.