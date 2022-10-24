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Криминал

Уголовное дело Ивана Белозерцева направили в Верховный суд

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Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве, возбужденному в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Экс-чиновнику инкриминируют получение взятки в особо крупном размере и незаконный оборот оружия и боеприпасов.

«Также обвиняются председатель совета директоров ООО «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), родственник Белозерцева Федор Федотов и водитель Геннадий Марков - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)», - уточнили в Генпрокуратуре.

По данным следствия, в период с июня 2019 года по сентябрь 2020-го Борис Шпигель, Евгения Шпигель и Антон Колосков, действуя в составе организованной группы через посредников Федотова и Маркова, передали Белозерцеву деньги, имущество и оказали услуги на общую сумму более 30 млн рублей.

«Также Белозерцев не позднее 20 марта 2021 года в неустановленном месте незаконно приобрел пистолет Макарова и 96 патронов к нему, которые хранил в гардеробном помещении своего служебного кабинета внутри портфеля вплоть до момента изъятия в ходе обыска», - добавили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что уголовное дело уже направлено в Верховный суд РФ с ходатайством об изменении территориальной подсудности.

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Источник — фото пресс-службы Басманного районного суда Москвы
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