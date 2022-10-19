Пензенец потерял деньги, решив их инвестировать

19.10.2022 | 18:52

Житель Пензы, 1993 года рождения, хотел приумножить свои сбережения, но потерял их все.

«В конце июля текущего года на странице в социальной сети он нашел объявление, что можно инвестировать свои деньги. В ходе переписки с неизвестным они договорились о переводе денежных средств на банковскую карту, реквизиты которой были направлены потерпевшему. В результате заявитель двумя транзакциями перевел 93 000 рублей», - сообщил старший дознаватель ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Валерий Маслов.

Через некоторое время мужчина решил их снять, однако ему заявили, что за прошедший период сумма накопилась очень большая, поэтому необходимо заплатить комиссию. Тоже немаленькую - 63 000 рублей. Житель Пензы понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела «К» УМВД России по Пензенской области совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по городу Пензе установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний житель Курганской области.

Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся. Как рассказал подозреваемый, он просто хотел немного подзаработать. Официальный заработок мужчину не устроил, поэтому он решил получить деньги криминальным путем», - отметил Валерий Маслов.

И у него все получилось, он даже успел истратить чужие деньги. Однако за мошенничество ему грозит до 2 лет лишения свободы.