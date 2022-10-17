Полиция нашла браконьеров, убивших лося в Колышлейском районе

17.10.2022 | 13:58

В субботу, 15 октября, сотрудники охотнадзора и полиции установили личности браконьеров, убивших самца лося.

Инцидент произошел в Колышлейском районе. Ущерб, причиненный охотничьему фонду региона, оценивается в 240 тысяч рублей.

«Круг виновных лиц установлен, органами полиции проводится проверка», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Браконьеров могут покарать штрафом до пятисот тысяч рублей, исправительными работами либо лишением свободы на срок до двух лет.

В этом году в области уже выносили несколько решений по аналогичным делам. Так, в январе состоялся суд над одним из охотников, убивших лосиху. Мужчина возместил 400-тысячный ущерб и был оштрафован на 8 000 рублей.

В апреле каждый из двоих мужчин, пытавшихся в Пачелмском районе застрелить вышедшего на поле лося, был приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Один из последних случаев незаконной охоты на лося был выявлен 22 сентября в зоологическом заказнике «Земетчинский». Машину с двумя мужчинами в салоне остановили на дороге. При осмотре была обнаружена туша убитого в охраняемом месте сохатого.