Маршрутчик насмерть сбил пешехода в Пензе: расследование окончено

Криминал

Маршрутчик насмерть сбил пешехода в Пензе: расследование окончено
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В Пензе завершилось расследование уголовного дела о смертельном ДТП, случившемся утром 29 марта этого года на проспекте Строителей.

Маршрутчик насмерть сбил пешехода в Пензе: расследование окончено

68-летний водитель маршрутки № 89, двигавшийся в направлении улицы Стасова по крайней правой полосе, проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на пешеходный переход в районе «Буртас» и сбил двух человек.

Маршрутчик насмерть сбил пешехода в Пензе: расследование окончено

«В результате столкновения женщина 1948 года рождения скончалась на месте, а женщина 1960 года рождения получила тяжкие телесные повреждения», - сообщили в региональном УМВД России.

Маршрутчик насмерть сбил пешехода в Пензе: расследование окончено

Водитель признал вину.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы (на срок до 5 лет) и права заниматься определенной деятельностью (до 3 лет).

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