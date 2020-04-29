В Пачелмском районе охотоведы спасли лося от браконьеров

В Пачелмском районе сотрудники охотуправления не допустили браконьерства и спасли жизнь лося.
24 апреля в управление по охране, надзору и регулированию использования животного мира регионального минлесхоза поступил сигнал о том, что сохатый вышел из леса в поле, чтобы полакомиться озимыми побегами. Рядом же отдыхают четверо молодых людей с ружьями, приехавшие на двух «Нивах».
Охотоведы немедленно выехали на место.
«Видеосъемка зафиксировала, как мужчины на автомобиле подъехали ближе к лосю. Они рассматривали животное, показывали пальцами. Потом компания расформировалась, окружая лося, и один из отдыхавших подполз к сохатому и выстрелил в него», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Подъехавшие охотоведы вмешались в происходившее. Они задержали браконьеров и доставили в отдел полиции. Стражи порядка изъяли у них четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе с нарезным стволом.
Сейчас по делу о незаконной охоте на лося проводится проверка.
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penzainform.ru писал(a):Так автомобили тоже нужно изымать, закон это позволяет, так как это такое же средство совершения преступления, которое применяли эти преступники.