Общество

В Пачелмском районе охотоведы спасли лося от браконьеров

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В Пачелмском районе сотрудники охотуправления не допустили браконьерства и спасли жизнь лося.

24 апреля в управление по охране, надзору и регулированию использования животного мира регионального минлесхоза поступил сигнал о том, что сохатый вышел из леса в поле, чтобы полакомиться озимыми побегами. Рядом же отдыхают четверо молодых людей с ружьями, приехавшие на двух «Нивах».

Охотоведы немедленно выехали на место.

«Видеосъемка зафиксировала, как мужчины на автомобиле подъехали ближе к лосю. Они рассматривали животное, показывали пальцами. Потом компания расформировалась, окружая лося, и один из отдыхавших подполз к сохатому и выстрелил в него», - рассказали порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Подъехавшие охотоведы вмешались в происходившее. Они задержали браконьеров и доставили в отдел полиции. Стражи порядка изъяли у них четыре единицы огнестрельного оружия, в том числе с нарезным стволом.

Сейчас по делу о незаконной охоте на лося проводится проверка.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Стражи порядка изъяли у них четыре единицы огнестрельного оружия
Так автомобили тоже нужно изымать, закон это позволяет, так как это такое же средство совершения преступления, которое применяли эти преступники.

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