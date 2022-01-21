Оштрафован браконьер, убивший лосиху в Нижнеломовском районе

В четверг, 20 января, Нижнеломовский районный суд вынес решение по делу одного из браконьеров, убивших лосиху.
Инцидент произошел в 2021 году. 8 ноября сотрудники охотнадзора во время рейда в охотничьем угодье «Ломовское» Нижнеломовского района обнаружили убитую самку лося. Ее тушу разделывали двое мужчин с ружьями. Лицензии на охоту у них не оказалось.
За незаконную добычу лося предусмотрена уголовная ответственность: штраф в размере до 500 000 рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет и возмещение иска причиненному животному миру в размере до 400 тысяч рублей.
«Гражданин, участвовавший в незаконной охоте, был привлечен к уголовной ответственности. Он признал свою вину и добровольно возместил ущерб, причиненный лесному хозяйству, в размере 400 тысяч рублей. Ему назначен судебный штраф - 8 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Решение пока не вступило в законную силу.
Случаи браконьерства в Пензенской области нередки. Так, с 19 по 21 ноября 2021 года сотрудники охотуправления во время рейдов выявили факты незаконной охоты. Близ села Возрождение под Пензой застрелили лосиху, а в Никольском районе - двух косуль.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
penzainform.ru писал(a):Не нашли, и не найдут.