Оштрафован браконьер, убивший лосиху в Нижнеломовском районе

21.01.2022 | 09:25

В четверг, 20 января, Нижнеломовский районный суд вынес решение по делу одного из браконьеров, убивших лосиху.

Инцидент произошел в 2021 году. 8 ноября сотрудники охотнадзора во время рейда в охотничьем угодье «Ломовское» Нижнеломовского района обнаружили убитую самку лося. Ее тушу разделывали двое мужчин с ружьями. Лицензии на охоту у них не оказалось.

За незаконную добычу лося предусмотрена уголовная ответственность: штраф в размере до 500 000 рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет и возмещение иска причиненному животному миру в размере до 400 тысяч рублей.

«Гражданин, участвовавший в незаконной охоте, был привлечен к уголовной ответственности. Он признал свою вину и добровольно возместил ущерб, причиненный лесному хозяйству, в размере 400 тысяч рублей. Ему назначен судебный штраф - 8 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Решение пока не вступило в законную силу.

Случаи браконьерства в Пензенской области нередки. Так, с 19 по 21 ноября 2021 года сотрудники охотуправления во время рейдов выявили факты незаконной охоты. Близ села Возрождение под Пензой застрелили лосиху, а в Никольском районе - двух косуль.