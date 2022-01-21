Криминал

Оштрафован браконьер, убивший лосиху в Нижнеломовском районе

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В четверг, 20 января, Нижнеломовский районный суд вынес решение по делу одного из браконьеров, убивших лосиху.

Инцидент произошел в 2021 году. 8 ноября сотрудники охотнадзора во время рейда в охотничьем угодье «Ломовское» Нижнеломовского района обнаружили убитую самку лося. Ее тушу разделывали двое мужчин с ружьями. Лицензии на охоту у них не оказалось.

За незаконную добычу лося предусмотрена уголовная ответственность: штраф в размере до 500 000 рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет и возмещение иска причиненному животному миру в размере до 400 тысяч рублей.

«Гражданин, участвовавший в незаконной охоте, был привлечен к уголовной ответственности. Он признал свою вину и добровольно возместил ущерб, причиненный лесному хозяйству, в размере 400 тысяч рублей. Ему назначен судебный штраф - 8 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Решение пока не вступило в законную силу.

Случаи браконьерства в Пензенской области нередки. Так, с 19 по 21 ноября 2021 года сотрудники охотуправления во время рейдов выявили факты незаконной охоты. Близ села Возрождение под Пензой застрелили лосиху, а в Никольском районе - двух косуль.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Близ села Возрождение под Пензой застрелили лосиху, а в Никольском районе - двух косуль.
Не нашли, и не найдут.

Гость||

З а незкаонную добычу лосихи 8 т.р.-это разве наказание.Дело прекратили в суде и 8 т.р. Завтра же пойдёт свой убыток возмещать.

Гость||

Никак мрази не нажрутся. Всех зверушек постреляли. Стрелки хреновы. На кол его.

Гость||

Гость писал(a):

З а незкаонную добычу лосихи 8 т.р.-это разве наказание.Дело прекратили в суде и 8 т.р. Завтра же пойдёт свой убыток возмещать.
Он же 400 т.р. еще возместил лесному хозяйству! Так что "вернуть свое" браконьерством ему не светит - лосей не хватит на 408 т.р.

Гость||

а за что им 400т рублей.они что кормили,поили ее что ли......

Гость||

мало того ,они ее даже уберечь не могли.

Имя: Гость
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