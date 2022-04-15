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Криминал

Двое неудачливых охотников на лося получили условные сроки

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Нижнеломовский районный суд вынес приговор двум мужчинам, пытавшимся убить лося.

24 апреля 2020 года охотоведам поступил сигнал, что в Пачелмском районе сохатый вышел из леса в поле, чтобы полакомиться озимыми побегами, а рядом отдыхают четверо молодых людей с ружьями, приехавшие на двух «Нивах».

Охотоведы немедленно выехали на место и зафиксировали на видео происходившее. Мужчины подъехали поближе к лосю, затем компания рассредоточилась, окружая животное. Один из отдыхавших подполз к сохатому и выстрелил в него.

Охотоведы задержали браконьеров и доставили в отдел полиции. У мужчин было изъято огнестрельное оружие.

В конечном итоге на скамье подсудимых оказались двое из неудачливых охотников. Как выяснилось, мужчины быстро составили план: один из них должен был выслеживать лося и преследовать его, другой - стрелять.

«В суде вина подсудимых доказана, оба признаны виновными. Обоим назначено наказание в лишения свободы сроком 2 года условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенском областном суде», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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