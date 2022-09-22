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Общество

Браконьеры убили лося в заказнике в Земетчинском районе

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В четверг, 22 сентября, сотрудники полиции и Минлесхоза Пензенской области выявили факт браконьерства на территории зоологического заказника «Земетчинский».

Двое мужчин незаконно добыли самца лося.

О нарушении закона узнали после того, как машину злоумышленников остановили на дороге. При осмотре была обнаружена туша убитого сохатого, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области.

Выяснилось, что животное добыто в охраняемом месте. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 400 000 рублей.

Теперь браконьерам грозит штраф до полумиллиона рублей, или исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на такой же срок.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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