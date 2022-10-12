Криминал

Осужденные в Пензе наркодилеры отправятся в колонию строгого режима

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В Пензе огласили приговор группе наркосбытчиков. Трех ее участников признали виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере с использованием IT-сетей.

Суд установил, что в октябре 2021 года мужчины планировали в разных регионах страны распространять наркотики через тайники, информацию о которых собирались передавать наркопотребителям через интернет.

Они расфасовали и приготовили к продаже более 500 граммов героина. Один из мужчин поездом повез «товар» в Волгоград, но на вокзале в Пензе его задержали сотрудники транспортной полиции, изъяв около 50 граммов запрещенного вещества.

Сотрудники полиции установили и задержали еще двух членов преступной группы. Приготовленные для сбыта наркотики изъяты.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, суд приговорил двух наркодилеров к 6 годам лишения свободы каждого, третьего - к 5 годам 6 месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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