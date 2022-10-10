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Криминал

В Никольске мужчина не досчитался имущества, вернувшись домой

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Микроволновую печь, металлическую плиту, а также дорожную сумку не обнаружил по возвращении домой житель Никольска. Замок был поврежден, поэтому мужчина сразу сделал предположение о криминальном характере исчезновения имущества.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев случившегося. В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Никольский» установили подозреваемых в совершении данного преступления», - сообщил следователь СО МО МВД «Никольский» Алексей Морозов.

Их было двое, оба жители Никольска. Говорят, на преступление пошли из-за отсутствия денег. Часть похищенного имущества злоумышленники сдали в пункт приема лома металла, оставшееся полицейские изъяли по месту жительства подозреваемых.

Пока молодые люди 1995 и 1996 года рождения находятся на свободе (под подпиской о невыезде). Но после суда могут ее лишиться на срок до 6 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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