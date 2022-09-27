В Никольске осудили горожанина, угрожавшего всех зарезать

27.09.2022 | 12:22

29-летний житель Никольска угодил за решетку за то, что угрожал зарезать полицейского.

Согласно материалам дела, инцидент произошел днем 2 июня. К никольчанину в гости пришла подруга. Они общались, распивали спиртное, но в какой-то момент мирное времяпрепровождение переросло в конфликт.

Нетрезвый горожанин пришел в ярость и взялся за нож. Гостья, желая остановить мужчину, обхватила руками клинок оружия, но агрессор вырвал его и ранил девушку. Причиненный вред здоровью квалифицировали как легкий.

Однако в разыгравшейся драме не была поставлена точка. Раненую подругу хозяин не намеревался отпускать, удерживая в квартире.

Родственники быстро хватились девушки и позвонили в полицию. Вскоре стражи правопорядка позвонили в дверь агрессора, требуя открыть, выпустить гостью и объяснить произошедшее.

Никольчанин не пожелал нести ответственность за содеянное и, вооружившись ножом, выскочил навстречу правоохранителям с криками «Сейчас зарежу всех!» Острие было направлено в сторону одного из полицейских. Тот угрозу воспринял как реальную.

Горожанина остановили и задержали.

«Суд учел, что мужчина свою вину в ходе предварительного следствия признал полностью, в содеянном раскаялся, оба потерпевших просили его строго не наказывать», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Никольского районного суда.

При вынесении решения служители Фемиды отнесли к отягчающим обстоятельствам то, что никольчанин был пьян и осознанно доводил себя до такого состояния. В итоге ему назначили 3 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.