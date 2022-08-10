Зареченец заплатил 58 тысяч за игровой аккаунт и не получил доступ

10.08.2022 | 10:00

Житель Заречного лишился крупной суммы денег, пытаясь купить прокачанный аккаунт в компьютерной игре. 37-летний мужчина стал жертвой мошенников.

По словам потерпевшего, он получил в игре личное сообщение от неизвестного отправителя. Тот предложил купить аккаунт за 150 тыс. руб. Зареченца такое предложение заинтересовало, он согласился на сделку.

Продавец аккаунта попросил перевести деньги через посредника, объяснив это тем, что проживает в Москве.

«После этого неизвестный прислал покупателю номер банковской карты в мессенджере Viber. С помощью мобильного банка мужчина перечислил предоплату в размере 58 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Так и не получив доступа к новому аккаунту, зареченец обратился в полицию. В разговоре со стражами порядка он признал, что слышал о подобных случаях обмана.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Ведется розыск преступников. Если злоумышленников найдут и их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.