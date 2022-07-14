Криминал

В Пензенском районе бухгалтер похитила у фирмы более 15 миллионов

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В Пензенском районе на скамье подсудимых оказалась 63-летняя местная жительница. Женщина работала главным бухгалтером и украла у компании более 15 млн рублей.

Как установило следствие, с 2016 по 2021 год сотрудница, имея доступ к банковским счетам фирмы, пользовалась своим служебным положением и перечисляла на свой расчетный счет различные суммы. При этом в документы она вносила недостоверные сведения, заметая следы преступления.

За пять лет женщина сумела обогатиться таким образом на 15 млн 317 тыс. рублей, причинив организации, в которой работала, имущественный ущерб в особо крупном размере.

Злоумышленницу признали виновной.

При вынесении решения служители Фемиды приняли во внимание ее раскаяние, частичное возмещение причиненного ущерба, активное способствование раскрытию преступления.

«Суд посчитал, что достижению целей наказания будет способствовать назначение гражданке наказания в виде лишения свободы условно с испытательным сроком три года, в течение которого подсудимая должна доказать свое исправление. Также с подсудимой в пользу ООО взыскано в возмещение причиненного материального ущерба 10 267 руб. 9 коп.», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Пензенского районного суда.

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Гость||

Грабь награбленное и ничего за это не будет?

Гость||

"Пензенцу грозит тюремное заключение за кражу головки сыра

Пензенские полицейские раскрыли магазинную кражу, подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина 1994 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности был пойман за кражу сыра из магазина на сумму 800 рублей.

Вор признался в содеянном, на него заведено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ, ему грозит до года тюрьмы."

Гость||

Во многих фирмах бухгалтеры по заданию директоров и воруют, а на них списывают!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

взыскано в возмещение причиненного материального ущерба 10 267 руб. 9
9 копеек это дно!

Имя: Гость
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