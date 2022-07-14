В Пензенском районе бухгалтер похитила у фирмы более 15 миллионов

14.07.2022 | 15:28

В Пензенском районе на скамье подсудимых оказалась 63-летняя местная жительница. Женщина работала главным бухгалтером и украла у компании более 15 млн рублей.

Как установило следствие, с 2016 по 2021 год сотрудница, имея доступ к банковским счетам фирмы, пользовалась своим служебным положением и перечисляла на свой расчетный счет различные суммы. При этом в документы она вносила недостоверные сведения, заметая следы преступления.

За пять лет женщина сумела обогатиться таким образом на 15 млн 317 тыс. рублей, причинив организации, в которой работала, имущественный ущерб в особо крупном размере.

Злоумышленницу признали виновной.

При вынесении решения служители Фемиды приняли во внимание ее раскаяние, частичное возмещение причиненного ущерба, активное способствование раскрытию преступления.

«Суд посчитал, что достижению целей наказания будет способствовать назначение гражданке наказания в виде лишения свободы условно с испытательным сроком три года, в течение которого подсудимая должна доказать свое исправление. Также с подсудимой в пользу ООО взыскано в возмещение причиненного материального ущерба 10 267 руб. 9 коп.», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Пензенского районного суда.