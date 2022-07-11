В Пензе задержали мужчину, который сильно избил жену

11.07.2022 | 10:32

Жительница Пензы обратилась в правоохранительные органы, чтобы защититься от домашнего насилия. Инцидент произошел на улице Тепличной в ночь на воскресенье, 10 июля.

«Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о конфликтной ситуации в 00:20. Росгвардейцы незамедлительно направились по указанному адресу», - рассказали представители пензенского управления.

Стражей порядка встретила 42-летняя женщина, которую сильно избил муж. По словам потерпевшей, в момент конфликта он находился в состоянии опьянения.

Предполагаемого злоумышленника - мужчину 1979 года рождения - задержали и передали сотрудникам полиции. Женщина написала на него заявление.

По факту случившегося будет проведена проверка.