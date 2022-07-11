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Криминал

В Пензе задержали мужчину, который сильно избил жену

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Жительница Пензы обратилась в правоохранительные органы, чтобы защититься от домашнего насилия. Инцидент произошел на улице Тепличной в ночь на воскресенье, 10 июля.

«Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о конфликтной ситуации в 00:20. Росгвардейцы незамедлительно направились по указанному адресу», - рассказали представители пензенского управления.

Стражей порядка встретила 42-летняя женщина, которую сильно избил муж. По словам потерпевшей, в момент конфликта он находился в состоянии опьянения.

Предполагаемого злоумышленника - мужчину 1979 года рождения - задержали и передали сотрудникам полиции. Женщина написала на него заявление.

По факту случившегося будет проведена проверка.

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Источник — фото pexels.com
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Гость||

да выпустят после штрафа, а он придет и вообще грохнет бабешку, разводиться надо и бечь от этого латрыги!

Гость||

Бьёт, значит, любит. Пусть и дальше любит.

Имя: Гость
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