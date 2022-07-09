Криминал

Житель региона слишком высоко оценил свои «услуги» и попал под суд

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34-летний житель Неверкинского района обманул знакомую, которая обратилась к нему за помощью, и оказался на скамье подсудимых.

В январе этого года женщина позвонила мужчине и попросила о содействии при продаже квартиры. Тот сразу предупредил, что его услуги будут платными. Собеседники договорились переводить деньги на банковскую карту.

Однако реально заниматься поиском покупателей злоумышленник не собирался, объявление в Интернет не выкладывал и даже ключ от квартиры у хозяйки не попросил.

Под разными предлогами (то на оплату услуг нотариуса, то на оформление различных документов) за два месяца он выманил у женщины в общей сложности 174 910 рублей.

Когда обман раскрылся, сельчанин признал свою вину, раскаялся, извинился перед потерпевшей, пообещал возместить нанесенный ей ущерб и попросил суд не наказывать его строго.

В итоге мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года, сообщили в пресс-службе Неверкинского районного суда.

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