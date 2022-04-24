Житель Белинского угнал машину, разбил и вернул владельцу

24.04.2022 | 11:46

28-летний житель Белинского оказался на скамье подсудимых по обвинению в угоне автомобиля ВАЗ-2107. «Железный конь» к владельцу вернулся не совсем целым.

Как установили следствие и суд, вечером в начале февраля нетрезвый молодой мужчина гулял по улицам города. Увидев гараж, он загорелся идеей прокатиться на чужой машине.

Для воплощения замысла не потребовалось много сил. Горожанин поднял запорное устройство ворот, проник внутрь помещения, сел в «семерку» и завел ее ключом, оставленным в замке зажигания.

«Мужчина стал кататься по улицам города. На одной из улиц он не справился с управлением, заехал в сугроб и повредил правое переднее крыло автомобиля», - сообщили в Белинском районном суде Пензенской области.

Через несколько часов, когда потребность в приключениях была удовлетворена, угонщик приехал к вскрытому гаражу, поставил в него машину и запер ворота.

Суд признал горожанина виновным в угоне. При вынесении приговора служители Фемиды приняли во внимание рецидив преступлений (мужчина имеет две непогашенные судимости) и назначили ему наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Пока приговор в законную силу не вступил.