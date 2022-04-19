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Криминал

Пьяный кузнечанин без прав угнал автомобиль собутыльника

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Сотрудники кузнецкой полиции нашли угнанный автомобиль еще до того, как его владелец написал заявление о пропаже. Во время несения службы госавтоинспекторы в районе села Большой Труев остановили машину с нетрезвым водителем за рулем, который признался, что транспортное средство ему не принадлежит.

«Со слов подозреваемого, с потерпевшим они совместно употребляли алкогольные напитки. Во время распития заявитель выронил ключи от автомобиля и, не заметив пропажи, ушел домой. Впоследствии ключи от транспортного средства нашел подозреваемый, который, воспользовавшись ими, угнал автомобиль», - сообщил заместитель начальника отдела дознания ОМВД России по г. Кузнецку Владимир Сапрыкин.

На машине кузнечанин планировал покататься по городу, несмотря на то что водительских прав у него не было. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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