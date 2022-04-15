В 14 раз дешевле: пензенский таксист продал арендованную иномарку

15.04.2022 | 18:29

Жительница Мокшанского района сдавала в аренду свою Toyota пензенцу. 31-летний гражданин на чужой иномарке работал в такси, а спустя несколько месяцев решил круто изменить жизнь.

«Мужчина через своего знакомого продал арендованный автомобиль и уехал в Москву. Законной владелице транспортного средства мужчина пояснил, что автомобиль у него был похищен на территории Мокшанского района. Тем самым он хотел ввести в заблуждение собственника. По факту хищения автомобиля женщина обратилась в полицию», - сообщил следователь СО УМВД России по Мокшанскому району Игорь Галов.

Оперативники МВД быстро выяснили, что злоумышленник получил за машину всего 40 тысяч рублей, меж тем как рыночная стоимость иномарки на момент хищения составляла 560 тысяч. Теперь пензенец ждет суда. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.