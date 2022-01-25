Для сельчанина финансовый амулет сработал в обратную сторону

25.01.2022 | 14:08

15 тысяч рублей принес финансовый амулет подателю объявления о его продаже в соцсети «ВКонтакте». Именно столько было запрошено за этот артефакт, сулящий материальное благополучие.

Прибегнуть к магическим силам решил 55-летний житель Верхнего Ломова, поверивший, что загадочный талисман увеличит его благосостояние. Прочитав объявление, сельчанин вступил в переписку с продавцом и договорился о покупке амулета и его доставке.

Как только соглашение было заключено, покупатель перевел запрошенную сумму. Амулета он так и не дождался, а продавец перестал выходить на связь.

Поняв, что его надежды на быстрое обогащение потерпели фиаско, обманутый мужчина обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Сотрудники полиции рекомендует обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений.

«Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара либо услуги», - напомнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.