Криминал

После неправильного перехода дороги зареченец оказался под судом

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40-летний житель Заречного не мог предположить, что пренебрежение правилами дорожного движения приведет к лишению его свободы.

Инцидент произошел в августе. Инспектор ППС, патрулировавший городские дороги, проезжал по улице Ленина и увидел мужчину, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте.

Старший сержант составил на нарушителя протокол и доставил зареченца в городскую МСЧ-59. Там медики должны были освидетельствовать гражданина на наличие заболеваний, препятствующих его помещению в камеру административно задержанных.

Как сообщили в Зареченском горсуде, в приемном отделении гражданин, «осознавая, что сотрудник полиция является представителем власти, с целью унижения его чести и достоинства стал публично, в присутствии других лиц, оскорблять его нецензурной бранью и словами ненормативной лексики». На требования правоохранителя прекратить поток оскорблений он не реагировал. Кроме того, как уточнили в пресс-службе, мужчина причинил полицейскому «сильную физическую боль».

В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Служители Фемиды приняли во внимание его характеристики - удовлетворительную по месту жительства и положительную с работы.

В итоге зареченцу вынесли приговор - один год и десять дней колонии-поселения. Приговор пока не вступил в силу.

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Гость||

Чудеса.

Гость||

Позорище ,невиновных людей уже начали сажать.

Гость||

Не на зебру наступил, мимо, плюс ненормативная лексика..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Старший сержант составил на нарушителя протокол и доставил зареченца в городскую МСЧ-59. Там медики должны были освидетельствовать гражданина на наличие заболеваний, препятствующих его помещению в камеру административно задержанных.
План по загруженности обезьянника горел?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Старший сержант составил на нарушителя протокол и доставил зареченца в городскую МСЧ-59. Там медики должны были освидетельствовать гражданина на наличие заболеваний, препятствующих его помещению в камеру административно задержанных.
penzainform.ru писал(a):
Старший сержант составил на нарушителя протокол и доставил зареченца в городскую МСЧ-59. Там медики должны были освидетельствовать гражданина на наличие заболеваний, препятствующих его помещению в камеру административно задержанных.
а на каком основании в медсанчасть доставляли? За переход в неположенном месте? Чет я не понимаю...

Гость||

Гость писал(a):

Позорище ,невиновных людей уже начали сажать.
Вы статью прочитайте, заголовкам ПИ доверять нельзя.

Гость||

Охренели

А потом удивляются дикой жестокости событий в России 1917-1921 гг

Гость||

Гость писал(a):

А потом удивляются дикой жестокости событий в России 1917-1921 гг
Времена Ивана Грозного вспомни еще!

Гость||

ВОТ ОН УДИВИЛСЯ!

Гость||

Теперь в общении с сотрудниками полиции будет вежлив,предупредителен,учтив.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

гражданин, «осознавая, что сотрудник полиция является представителем власти, с целью унижения его чести и достоинства стал публично, в присутствии других лиц, оскорблять его нецензурной бранью и словами ненормативной лексики»
Поменьше гонор свой показывать надо было этому мужику. Основная причина наказания в этом и что полицейского обматерил.

Имя: Гость
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