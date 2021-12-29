После неправильного перехода дороги зареченец оказался под судом

29.12.2021 | 11:00

40-летний житель Заречного не мог предположить, что пренебрежение правилами дорожного движения приведет к лишению его свободы.

Инцидент произошел в августе. Инспектор ППС, патрулировавший городские дороги, проезжал по улице Ленина и увидел мужчину, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте.

Старший сержант составил на нарушителя протокол и доставил зареченца в городскую МСЧ-59. Там медики должны были освидетельствовать гражданина на наличие заболеваний, препятствующих его помещению в камеру административно задержанных.

Как сообщили в Зареченском горсуде, в приемном отделении гражданин, «осознавая, что сотрудник полиция является представителем власти, с целью унижения его чести и достоинства стал публично, в присутствии других лиц, оскорблять его нецензурной бранью и словами ненормативной лексики». На требования правоохранителя прекратить поток оскорблений он не реагировал. Кроме того, как уточнили в пресс-службе, мужчина причинил полицейскому «сильную физическую боль».

В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Служители Фемиды приняли во внимание его характеристики - удовлетворительную по месту жительства и положительную с работы.

В итоге зареченцу вынесли приговор - один год и десять дней колонии-поселения. Приговор пока не вступил в силу.