Юного жителя Кузнецка отправили в воспитательную колонию за наркотики

23.12.2021 | 08:32

В Кузнецке привлечен к уголовной ответственности 17-летний юноша, пытавшийся заработать на торговле запрещенными веществами.

«20 ноября 2020 года подросток получил в сети интернет координаты местонахождения «закладки». В тот же день он нашел на территории Кузнецка тайник с наркотическим средством в значительном размере - общей массой не менее 0,91 г», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Юноша перепрятал наркотик в другом тайнике. Сбыть незаконный товар ему не удалось - полицейские задержали его и обнаружили «закладку», вещество было изъято.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Пока шло расследование, молодого человека поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

В итоге суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев в воспитательной колонии.