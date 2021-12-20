В Белинском районе водитель насмерть сбил друга на мотоцикле и уехал

20.12.2021 | 12:07

49-летнего жителя Белинского района приговорили к сроку в колонии общего режима. Мужчину признали виновным в смертельном ДТП.

Днем 14 октября 2020 года сельчанин сел за руль ВАЗ-2110, который принадлежал его родственнику. На грунтовке, ведущей от пруда в сторону села Ольшанка, он не уступил дорогу на равнозначном нерегулируемом перекрестке 49-летнему мотоциклисту и столкнулся с ним.

Управлявший двухколесным транспортом мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Водитель «десятки» не принял мер для оказания ему помощи, не стал вызывать медиков, а скрылся с места инцидента.

Тело погибшего на следующий день обнаружил его знакомый. Он сразу же позвонил в полицию.

Автомобилист свою вину в трагедии признал частично. Он рассказал, что мотоциклист был его близким другом. В день аварии они вместе отдыхали на берегу пруда, а после разъехались.

«В ходе следствия называл различные причины, почему он покинул место аварии и не оказал помощь пострадавшему», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Служители Фемиды при вынесении решения учли, что сельчанин не привлекался ранее к уголовной или административной ответственности, имеет положительную характеристику, у него на иждивении находится маленький ребенок, а также то, что мотоциклист сел за руль нетрезвым.

Водителя приговорили к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы. Осужденный и его защитник посчитали решение суровым и подали жалобу, однако суд вышестоящей инстанции ее не удовлетворил.

Приговор вступил в законную силу.