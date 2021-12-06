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Криминал

Под Пензой госпитализировали участника уличной драки

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В Пензенской области молодого мужчину доставили в больницу после уличной драки. Конфликт произошел в ночь с 3 на 4 декабря в селе Засечном.

«4 декабря в 2:31 в УМВД России по Пензенскому району поступило сообщение от дежурной медсестры горбольницы, что в 0:40 от дома на ул. Светлой был госпитализирован мужчина 1992 года рождения», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пострадавший рассказал, что телесные повреждения ему причинили неизвестные, примет которых он не запомнил.

«Молодые ребята, около 25 человек, бились не на жизнь, а на смерть. Одного лежащего на асфальте, уже не движимого, забрала скорая. Какая жестокость, уже лежачих бить ногами, по головам?!» - возмутилась женщина.

В УМВД добавили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося и проводят проверку, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Гость||

Местные или мигранты?

Гость||

Терновские всегда стенку на стенку бились. Традиции однако...

Гость||

Ничего себе нравы в Пензе

Гость||

Бывала я в Спутнике. Несколько раз рам чуть не забеременела.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области молодого мужчину доставили в больницу после уличной драки. Конфликт произошел в ночь с 3 на 4 декабря в селе Засечном.
penzainform.ru писал(a):
В Пензенской области молодого мужчину доставили в больницу после уличной драки. Конфликт произошел в ночь с 3 на 4 декабря в селе Засечном.
penzainform.ru писал(a):
В Пензенской области молодого мужчину доставили в больницу после уличной драки. Конфликт произошел в ночь с 3 на 4 декабря в селе Засечном.
ПИ, вы своих читателей совсем за конченных дурачков держите да?

Гость||

25 человек и только одна разбитая бестолковка.Очень жаль.

Гость||

А в рекламах говорили что там такая дружелюбная атмосфера...

Гость||

что хотел,то и получил.......

Гость||

Духовный народ.Каждый день зверства.

Гость||

Видать дух так укрепляли. Потом на ворогов пойдут. Если до этого друг друга не поубивают по ночам.

Гость||

Та это мигранты,фасад делили,кто будет делать)

Гость||

Как комфортное жильё это город Спутник, как мордобой так Засечное

Имя: Гость
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