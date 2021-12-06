Под Пензой госпитализировали участника уличной драки

06.12.2021 | 10:00

В Пензенской области молодого мужчину доставили в больницу после уличной драки. Конфликт произошел в ночь с 3 на 4 декабря в селе Засечном.

«4 декабря в 2:31 в УМВД России по Пензенскому району поступило сообщение от дежурной медсестры горбольницы, что в 0:40 от дома на ул. Светлой был госпитализирован мужчина 1992 года рождения», - уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пострадавший рассказал, что телесные повреждения ему причинили неизвестные, примет которых он не запомнил.

«Молодые ребята, около 25 человек, бились не на жизнь, а на смерть. Одного лежащего на асфальте, уже не движимого, забрала скорая. Какая жестокость, уже лежачих бить ногами, по головам?!» - возмутилась женщина.

В УМВД добавили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося и проводят проверку, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.