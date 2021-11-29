Зареченец нашел чужую банковскую карту и выбросил в канализацию

40-летнего жителя Заречного осудили за кражу денег с чужой банковской карты. Он нашел ее днем 1 сентября около одного из магазинов в Колышлее.
Решив воспользоваться случаем, мужчина приехал на заправку и дважды оплатил бензин - в общей сложности на 700 рублей.
Получивший уведомления владелец заблокировал карту, и когда зареченец в третий раз приложил пластик к терминалу, платеж не прошел.
«После неудачной попытки злоумышленник избавился от банковской карты, выкинув ее в канализационную яму на территории домовладения своего знакомого», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
На суде мужчина полностью признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
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Не понял!? 700 рублей — это меньше 1000, следовательно это административка! Либо журналисты о чем-то умолчали!