Зареченец нашел чужую банковскую карту и выбросил в канализацию

29.11.2021 | 14:22

40-летнего жителя Заречного осудили за кражу денег с чужой банковской карты. Он нашел ее днем 1 сентября около одного из магазинов в Колышлее.

Решив воспользоваться случаем, мужчина приехал на заправку и дважды оплатил бензин - в общей сложности на 700 рублей.

Получивший уведомления владелец заблокировал карту, и когда зареченец в третий раз приложил пластик к терминалу, платеж не прошел.

«После неудачной попытки злоумышленник избавился от банковской карты, выкинув ее в канализационную яму на территории домовладения своего знакомого», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На суде мужчина полностью признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.