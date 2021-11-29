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Криминал

Зареченец нашел чужую банковскую карту и выбросил в канализацию

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40-летнего жителя Заречного осудили за кражу денег с чужой банковской карты. Он нашел ее днем 1 сентября около одного из магазинов в Колышлее.

Решив воспользоваться случаем, мужчина приехал на заправку и дважды оплатил бензин - в общей сложности на 700 рублей.

Получивший уведомления владелец заблокировал карту, и когда зареченец в третий раз приложил пластик к терминалу, платеж не прошел.

«После неудачной попытки злоумышленник избавился от банковской карты, выкинув ее в канализационную яму на территории домовладения своего знакомого», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На суде мужчина полностью признал свою вину и возместил потерпевшему ущерб. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

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Гость||

Не понял!? 700 рублей — это меньше 1000, следовательно это административка! Либо журналисты о чем-то умолчали!

Гость||

Житель Заречного остается жителем Заречного даже находясь в Колышлее.

Гость||

Улику достали или нет? Ничего не понятно

Гость||

А как же его нашли?

Гость||

Гость писал(a):

А как же его нашли?
элементарно, по биллингу мобильного

Имя: Гость
Комментарий:

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