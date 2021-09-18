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Криминал

В Шемышейском районе дядя засудил племянника за съеденные сосиски

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36-летний житель села Дубровка-на-Узе Шемышейского района оказался на скамье подсудимых за украденную у родственника еду. Об этом рассказали в пресс-службе местного суда.

Августовской ночью мужчина зашел в дом к своему дяде-односельчанину. Тот был пьян и крепко спал. Племянник прошел на кухню, открыл холодильник и увидел пачку масла, полкило колбасы и пачку сосисок.

Недолго думая сельчанин забрал продукты, ушел домой и плотно там поужинал. А его родственник, проснувшись, не нашел в холодильнике продуктов и заявил о краже в правоохранительные органы.

Вскоре похититель сосисок оказался перед служителями Фемиды. Украденные продукты были оценены в 700 рублей, поэтому хищение признали мелким. В итоге сельчанин был подвергнут пятисуточному административному аресту, который он благополучно отбыл.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Вот собака женского рода этот дядька. Жалко для племяша.

Гость||

Гость писал(a):

Вот собака женского рода этот дядька. Жалко для племяша.
Вор должен гнить в тюрьме. Даже если украл пачку масла, полкило колбасы и пачку сосисок.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

подвергнут пятисуточному административному аресту, который он благополучно отбыл.
А почему благополучно? Его надо было на бутылку посадить.

Имя: Гость
Комментарий:

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