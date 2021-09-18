В Шемышейском районе дядя засудил племянника за съеденные сосиски

18.09.2021 | 13:25

36-летний житель села Дубровка-на-Узе Шемышейского района оказался на скамье подсудимых за украденную у родственника еду. Об этом рассказали в пресс-службе местного суда.

Августовской ночью мужчина зашел в дом к своему дяде-односельчанину. Тот был пьян и крепко спал. Племянник прошел на кухню, открыл холодильник и увидел пачку масла, полкило колбасы и пачку сосисок.

Недолго думая сельчанин забрал продукты, ушел домой и плотно там поужинал. А его родственник, проснувшись, не нашел в холодильнике продуктов и заявил о краже в правоохранительные органы.

Вскоре похититель сосисок оказался перед служителями Фемиды. Украденные продукты были оценены в 700 рублей, поэтому хищение признали мелким. В итоге сельчанин был подвергнут пятисуточному административному аресту, который он благополучно отбыл.